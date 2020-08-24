بعد الشم والتذوق .. كورونا يؤثر على حاسة ثالثة

أبلغ عدد كبير من مرضى كورونا عن تدهور في سمعهم عند استجوابهم بعد ثمانية أسابيع من خروجهم من المستشفى بسبب COVID-19 ، وفقًا لخبراء السمع في جامعة مانشستر ، في دراسة مدعومة من (BRC).





شارك مائة وواحد وعشرون من البالغين الذين تم قبولهم في مستشفى ويثينشو ، وهي جزء من مؤسسة NHS التابعة لجامعة مانشستر ، في الاستطلاع عبر الهاتف. عند سؤالهم عن التغييرات التي طرأت على سمعهم ، أفاد ستة عشر شخصًا (13.2٪) أن سمعهم كان أسوأ. أبلغ ثمانية أشخاص عن تدهور في السمع وثمانية آخرين أبلغوا عن طنين (سماع ضوضاء غير ناتجة عن مصدر خارجي).









النتائج ، المنشورة في رسالة إلى المجلة الدولية لعلم السمع ، تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة القصصية على أن سلالة الفيروس التاجي التي تسبب COVID-19 ، SARS CoV-2 ، لها تأثيرات طويلة المدى على الصحة ، وربما السمع.





قال البروفيسور كيفين مونرو ، أستاذ علم السمع في جامعة مانشستر والمدير الرئيسي لموضوع صحة السمع في المعهد الوطني لحقوق الإنسان في مانشستر BRC: "نحن نعلم بالفعل أن الفيروسات مثل الحصبة والنكاف والتهاب السحايا يمكن أن تسبب فقدان السمع ويمكن لفيروسات كورونا أن تدمر الأعصاب التي تنقل المعلومات إلى و من الدماغ. من الممكن ، من الناحية النظرية ، أن يتسبب COVID-19 في حدوث مشاكل في أجزاء من الجهاز السمعي بما في ذلك الأذن الوسطى أو القوقعة. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الاعتلال العصبي السمعي ، وهو اضطراب في السمع حيث تعمل القوقعة مع ضعف النقل على طول العصب السمعي إلى الدماغ ، ميزة ".





يعاني الأشخاص المصابين بالاعتلال العصبي السمعي من صعوبة في السمع عند وجود ضوضاء في الخلفية ، كما هو الحال في الحانة. ترتبط حالة تسمى متلازمة غيلان باريه أيضًا بالاعتلال العصبي السمعي المعروف أيضًا بارتباطه بـ SARS CoV-2. ومع ذلك ، يقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتمكن من تحديد سبب وجود ارتباط بين الفيروس ومشاكل السمع. تتبع ملاحظتهم مراجعة منهجية سريعة لفيروس كورونا والنظام الدهليزي السمعي من قبل فريق البروفيسور مونرو في يونيو .





حددت المراجعة تقارير فقدان السمع وطنين الأذن ، ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدراسات وكانت جودة الأدلة منخفضة. وأضاف البروفيسور مونرو: “بينما نحن واثقون بشكل معقول في التمييز بين التغييرات الموجودة مسبقًا والتغييرات الحديثة في السمع وطنين الأذن ، فإننا نحث على توخي الحذر.





من الممكن أن تؤثر عوامل أخرى غير COVID-19 على ضعف السمع وطنين الأذن الموجودين مسبقًا. قد يشمل ذلك التوتر والقلق ، بما في ذلك استخدام أقنعة الوجه التي تجعل التواصل أكثر صعوبة ، والأدوية المستخدمة لعلاج COVID-19 التي يمكن أن تلحق الضرر بالأذن أو عوامل أخرى مرتبطة بالحالة الحرجة. لهذا السبب نعتقد أن هناك حاجة ماسة لدراسات عالية الجودة للتحقيق في الآثار الحادة والمؤقتة لـ COVID-19 على السمع والجهاز السمعي البصري. هناك حاجة ماسة إلى الأدلة في الوقت المناسب لصانعي القرار.