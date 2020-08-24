بعد إعادة فتحها.. 129 عاما على حديقة حيوان الجيزة لم تغلق أبوابها إلا ثلاث مرات.. تعرف على الأسباب

استقبلت حديقة الحيوان في الجيزة زوار الحديقة بعد 5 شهور من الغياب ، و شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح الحديقة متبعين الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الحكومة على الزوار و التي تعد أبرزها استخدام الكمامة و مراعاة التباعد الإجتماعي .
إغلاق حديقة الحيوان ليس الاول في تاريخها سبقه مرتين منذ إنشائها في عام 1891 في عهد الخديوي توفيق نجل الخديوي اسماعيل حفيد الخديوي محمد علي.
تبلغ مساحة الحديقة 50 فدانًا وأضيف 30 فدانا فى عام 1938 لمساحة الحديقة ، فأصبحت اشهر حديقة حيوان في مصر و أفريقيا و مزار سياحي يقصده المصريون والأجانب.
في البداية لم تكن حديقة حيوان الجيزة بذلك الاسم فقد أطلق عليها الخديوي اسم "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا" ، لأنها كانت تضم أزهارا و ورودا غير موجود في طبيعة التربة المصرية ، بالإضافة إلى أن الحديقة لم تكن تضم حيوانات في البداية .
بعد فترة قررت غدارة الحديقة تخصيص أماكن في الحديقة لإستقبال حيوانات ، و بمرور الوقت أصبحت تملك أكبر مجموعة من الحيوانات و الزواحف و أصبحت حديقة للحيوانات .
أغلقت حديقة حيوان الجيزة أبوابها أمام الزوار مرتين ، الاولى عام 1998 ، و الثانية في 2006 بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور و أخيرا في 2020 بسبب فيروس كورونا .