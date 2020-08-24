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الأرصاد : درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم عن المعدلات الطبيعية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:12 م
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف اليوم عن المعدلات الطبيعية، ولكن السواحل الشمالية مازالت تشهد حالة من الاعتدال.

وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية  ببرنامج "الآن" ، المذاع خلال فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وهو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم .

وأشار إلى  أنه سيكون هناك نشاط للرياح ليلا خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الطقس لن يشهد أي ظواهر جوية مفاجئة على مدار الستة أيام المقبلة، حيث سنشهد فقط شبورة مائية تبدأ من الفجر وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.
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