الأرصاد : درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم عن المعدلات الطبيعية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف اليوم عن المعدلات الطبيعية، ولكن السواحل الشمالية مازالت تشهد حالة من الاعتدال.





وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" ، المذاع خلال فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وهو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم .





وأشار إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح ليلا خلال الفترة المقبلة.



