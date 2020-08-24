شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك





عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت": "البدائل الدفاعية في الأهلي تبدو ضعيفة، الفريق يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار أحمد فتحي ، وفي حال رحيله، تسرع الإدارة في التعاقد مع لاعب آخر يدعم الجبهة اليمنى". وقال شوبير في تصريحات





وتابع: "الأهلي يفاضل بين عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، و في حال عدم عودة حسين السيد، أتوقع انتقاله إلى الزمالك ، وهذا شيء طبيعي ولن يقلل منه أبدًا، لأنه عرض نفسه للعودة، أكثر من مرة".





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وأضاف: " عودة الثنائي و ليد أزارو، وعمار حمدي، في الموسم المقبل مهمة".









وأتم: " وتابع: "لست مقتنع تمامًا بما يتردد حول تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي، رمضان لم يشارك في الفترة الماضية من أساسه، و لم يعد يهم جماهير النادي أين سيلعب فهذا شأنه ولكن مايهمهم الان كيف يساندون الأهلي فهذا واجبهم".









وكان الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة على يد غريمه الزمالك،، بنتيجة 1-3، في القمة 120 التي جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.