إحسان أبو زيد: تنفيذ مبادرة تكاتف وتضامن في 3 مراكز ببني سويف

قالت إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف أن تم تنفيذ مبادرة تكاتف وتضامن لذوي الاحتياجات في بندر ومركز بني سويف و مركز إهناسيا وأخيرًا في مركز ناصر .









أشارت إلى أنه يتم الإعداد لتنفيذها في باقي المراكز، مؤكدا أن المبادرة تعمل على تقديم الأجهزة التعويضية والكراسي الكهربائية والعادية والعصا البيضاء لفاقدي البصر، والسماعات لفاقدي السمع.

وأ ضافت إحسان أبو زيد فى تصريحات صحفية تم تسليم 30 دراجة بخارية لأصحاب الإعاقة الحركية والذين يعملون في القطاعين العام والخاص لتسهيل الانتقال الى عملهم، وجار تسليم 30 آخرين في خلال أيام .





وأضافت إحسان أبو زيد تعمل المديرية على تسهيل استخراج شهادات التأهيل والكارت الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى معاش كرامة المساعدات المادية والعينية التي تقدم يوميًا مشيرة إلى أنه في خلال الشهر الماضي تم تسليم 3 كراسي كهربائيه 12 كرسيا عاديا وتم عمل كشف لأكثر من 10 حالات أطراف صناعية.





وأكدت ابو زيد وهناك جمعيات تعمل في مجال خدمة ذوي الاحتياجات مثل جمعية التأهيل الاجتماعي وجمعية النور والأمل وجمعية الوفاء والامل وجمعية الحق في الحياة وجمعيات أخرى كثيرة تعمل علي خدمة ذوي الاحتياجات.