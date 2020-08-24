المالية تبيع سندات خزانة بـ 5 مليارات جنيه.. اليوم

تستهدف وزارة المالية خلال اليوم الاثنين؛ بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و15 عاما بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.









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وسند خزانة لاستحقاق 15 عاما والمحدد بـ28 يوليو 2035 بقيمة مليار جنيه واحد. وتسعى الوزارة اليوم لبيع سند خزانة من استحقاق 17 يوليو 2025 و لمحدد بـ5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه،





وتسعي وزارة المالية لاقتراض مبلغ 48 مليار جنيه في صورة أدوات دين من سندات وأذون الخزانة؛ عب 3 عطاءات أسبوعية ، تم اتمام منها صفقات بيع سندات و أذون خزانة بـ 21.5 مليار جنيه.