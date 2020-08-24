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اقتصاد

المالية تبيع سندات خزانة بـ 5 مليارات جنيه.. اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:11 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف وزارة المالية خلال اليوم الاثنين؛ بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و15 عاما بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لعمليات طرح استحقاق الخزانة في صورة اقراض محدد المدة من البنوك والمؤسسات المالية.

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وتسعى الوزارة اليوم لبيع سند خزانة من استحقاق 17 يوليو 2025  و لمحدد بـ5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه،وسند خزانة لاستحقاق 15 عاما والمحدد بـ28 يوليو 2035 بقيمة مليار جنيه واحد.

وتسعي وزارة المالية لاقتراض مبلغ 48 مليار جنيه في صورة أدوات دين من سندات وأذون الخزانة؛ عب 3 عطاءات أسبوعية ، تم اتمام منها صفقات بيع سندات و أذون  خزانة بـ 21.5 مليار جنيه.

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