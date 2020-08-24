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أخبار البلد

بعد الانخفاض الأخير.. #الذهب يتصدر تويتر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر #الذهب ، وذلك بعد التغيير الأخير فى أسعار الذهب الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجارية.. وجاءت التغريدات كالتالى:

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-#الذهب رؤيا فيها تفاصيل كثيرة والمهم فيها انها اليوم وتبشر بارتفاع جديد للذهب فمن اراد الشراء وهو منخفض الان يتوكل علي الله..الله يبارك لكم جميعا لا احد يبيع الذهب..لا احد يبيع الذهب".

-أهم النصائح لتحقيق الاستثمار الناجح في #الذهب:
١- اختار سبائك الذهب عيار 24 لإنخفاض مصنعيتها، ومن الأفضل اختيار الأوزان الكبيرة، فكلما زاد الوزن انخفضت المصنعية.
٢- تابع أخبار الدولار دائمًا، لتتمكن من توقع حركة أسعار الذهب.

الاعلان عن لقاح من روسيا دفع #الذهب نحو الهبوط تقريبا 125$, خلال ساعات سيعلن ترامب عن لقاح ضد فيروس كورونا

- قد ينخفض الذهب عند الافتتاح على أثر ذلك التصريحات, ووقت الاعلان عن هذا اللقاح قد يدفع الذهب نحو الأسفل بشكل كبير، لان تصريحات واشنطن هى صاحبة التأثير الاكبر على الذهب

-متوقعه #الذهب يصعد من هذا السعر

فيما استقرت اسعار الذهب بـ مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-8-2020؛ ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 854 جنيها في محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلى 976 جنيها.
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