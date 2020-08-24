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حوادث

بحوزته 2 كيلو هيروين.. الداخلية تضبط تاجر مخدرات بالمنوفية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لممافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، متخذًا من الأراضى الزراعية المتآخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه فى التجار والترويج على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحيازته (3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة معدة للترويج وزنت جميعها 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين" - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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