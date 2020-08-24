حفاظا على سلامة الركاب.. "الداخلية" تضبط 3315 سائق نقل جماعي بدون كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.



وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3315) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وتستمر تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.