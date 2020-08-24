مستشار الوزراء: تدشين صفحة استغاثات طبية على الفيسبوك لتلقى طلبات المواطنين

قال الدكتور حسام المصرى ، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن فكرة إنشاء اللجنة الطبية كان بتوجيه من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للتعامل بشكل منهجي دائم مع الإغاثات الطبية والتعامل بشكل منهجي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو التقدم بها مباشرة إلى بوابة الشكاوى فى مجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى الحكومية 16528.





وأضاف "المصري" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم تشكيل لجنة دائمة تكون وظيفتها هى رصد الاستغاثات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى وجود وحدة التدخل السريع التى تتواصل مع مقدم الشكوى لبيان مدى شكوته ومكانها.





وتابع أنه يوجد لجنة طبية عليا بمجلس الوزراء والتى شكلت بوجود مجموعة من الأساتذة الكبار فى جميع المجالات للنظر إلى جميع الحالات التى ترد للمجلس أى طلبات علاج على نفقة الدولة، وبالتالي عرضها على تلك اللجنة.





وأكد أنه تم تدشين صفحة استغاثات طبية على الفيسبوك لتلقى طلبات المواطنين، لافتا إلى أن جميع الشكاوى التى ترد للجنة الاستغاثات أو دولة رئيس مجلس الوزراء يتم رصدها على وسائل التواصل الإجتماعى، والبدء فى توجيه كل شكوى للطريق المناسب لها، ومنها حالات الأورام أو الجراحية والأطراف الصناعية لذوي الإحتياجات الخاصة أو من لهم بتر فى أحد أطرافهم.



