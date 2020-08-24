وحدة شهادة النيل الدولية تكشف تفاصيل خطة تقييم طلاب الثانوية 2020

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية عن الاجراءات والخطوات التي تم على اساسها تقييم طلاب المرحلة الثانوية بمدارس النيل شكل عادل هذا العام في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.





وقالت الوحدة انه تم وضع خطة شاملة لعملية التقييم البديل ، واتخذت كل مدرسة من مدارس النيل الاجراءات والتدابير الممكنة للتأكد من أن التقديرات المتوقعة التي قام المعلمون بوضعها لم تخضع للاهواء الشخصية ولكن تمت على اسس ومعايير موضوعية لتقييم الطلاب بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.





وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية ، أنه تم تشكيل لجنة للتقييم تتكون من : مدرس المادة الذي قام بإعداد ملف لكل طالب على الادلة المتاحة بما في ذلك الامتحانات القصيرة والمشروعات والتقارير واوراق العمل وامتحانات الفترات والامتحانات التجريبية









وأشارت الوحدة إلى أنه تم وضع التقديرات المتوقعة للطلاب وترتيب الطلاب تنازليا داخل كل تقدير بناء على الادلة المتاحة لديه والمسجلة لدى ادارة المدرسة









وأكدت الوحدة أن لجنة التقييم تضم ايضا رئيس قسم المادة والمسئول الفني عن متابعة عملية التقييم والمناقشات الفنية المتخصصة للادلة التي اعتمد عليها المعلم في وضع التقديرات لامتوقيعة والترتيب التنازلي داخل كل تقدير لكل طالب ، وهو الموقع الثاني على التقدير المتوقع للطالب.









وقالت الوحدة أن لجنة التقييم تضم ايضا ، مساعد مدير المدرسة للمرحلة الثانوية والمسئول عن متابعة عملية التقييم ومتابعة اتمامها على اسس فنية سليمة ، وتضم اللجنة ايضا مدير المدرسة والمسئول عن ضمان أن عملية التقييم تمت بعدالة دون الاهواء الشخصية ، واعضاء للدعم الاداري واللوجيستي









كما لفتت الوحدة إلى اعداد ملف اكسيل استرشادي للجنة يشمل ، الملف التاريخي لمستوى الطالب في المادة على مدار السنوات السابقة وهو ما يتم في كافة هيئات الامتحانات الدولية ، ونتيجة الامتحان التجريبي الموحد والذي تم اجرائه كأحد مؤشرات التقييم لكل كامبريدج البريطانية قبل تعليق الدراسة









وأوضحت أنه تم مناقشة اللجنة لمدرس المادة في التقدير المتوقع للطالب بناءا على المعطيات المتاجة ، وفي حالة مخالفة رأي المدرس لهذه البيانات كان يتم طلب تقديم دلائل على استحقاق الطالب للتقدير المتوقع ويتم في الاخير اعتماد رأي المدرس المتوفق مع رئيس القسم ومساعد مدير المدرسة للمرحلة.









ويتم ارسال النتائج الخاصة بكل مادة بعد استيفاء كافة التوقيعات إلى هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم وفقا للاجراءات الرسمية المرسلة منها.