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برلمان

نائب: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء سيحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:02 ص
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
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معتز الخصوصى
قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن الهدف من إنشاء المزارع السمكية فى مصر هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، مشيرا إلى أن إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء يأتى فى إطار الاهتمام بسيناء بعد أن كانت مهملة خلال العقود الماضية.

وأشار "صبرى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة بدأت تهتم بتنمية سيناء خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد أن أصبح هناك جهاز تنمية سيناء، والذى يستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن أراضى سيناء تعد صالحة للمزارع السمكية، كما أن إنشاء مزرعة سمكية فى البحيرة سيساهم فى تقليل معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وكان قد أكد المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترا من المياه وبدأ إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف "الدسوقي"، أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للأحواض العشرة والتشغيل التجريبى ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأكد أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.

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