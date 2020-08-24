AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نتنياهو يصافح بومبيو بطريقة جديدة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:47 م
نتنياهو يصافح بومبيو
نتنياهو يصافح بومبيو
Advertisements
البهي عمرو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك مجهودات كبيرة تتم للتوصل لقاح لفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى جمعه بـ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي يزور دولة الاحتلال الآن، أن هناك تعاونًا مع الولايات المتحدة للتوصل للقاح لمواجهة هذا المرض المريع.

وتابع ليس لدينا صديق أقرب من الولايات المتحدة للبحث سويًا للوصول للقاح كورونا وقام نتنياهو ومايك بومبيو، بارتداء الكمامة والمصافحة بالكوع وليس باليد وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي يزور دولة الاحتلال الآن، أكد له أن إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في المنطقة. 

وقال بومبيو ، خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في القدس: "ملتزمون بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل، وعلى دول العالم أن تؤيدنا في محاولاتنا لمواصلة تطبيق حظر الأسلحة على إيران".

ويزور بومبيو إسرائيل لمدة 24 ساعة ثم سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية.

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل، وقالت إنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون 3 أسابيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق إسرائيل والإمارات خطوة كبيرة للأمام

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات لمناقشة اتفاق السلام بين البلدين

نتنياهو عن توقيع اتفاق سلام مع دول عربية أخرى: قريبا

في زيارة تستغرق 24 ساعة.. نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في القدس

مفتاح السلام في المنطقة.. بريطانيا تشيد بوقف إسرائيل خطط ضم الأراضي الفلسطينية

ترشيحاتنا

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

بعد الشم والتذوق .. كورونا يؤثر على حاسة ثالثة

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الجونة

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دورًا بالبرج الأيقونة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

شاهد.. إرهابي يفجر نفسه في أحد مخيمات لبنان

"عاوزة بوسة من بُقك".. شيرين تحرج أصالة على الهواء .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي

رولز رويس تطرح 50 سيارة من rolls royce dawn كوبيه كابورليه.. صور