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ديني

استعدادا لصلاة الجمعة| شاهد انطلاق حملة الأوقاف لتنظيف وتعقيم المساجد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:57 م
جانب من تنظيف وتعقيم
جانب من تنظيف وتعقيم مسجد الحسين
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عبد الرحمن محمد - تصوير إيهاب عيد
بدأت وزارة الأوقاف صباح اليوم الإثنين حملة مكثفة لنظافة وتعقيم واسعة في المساجد وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.
 
ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المديريات باستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة أن العاملين مسئولون مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

ووضعت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
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