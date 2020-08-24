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منوعات

مياه الفيضانات تغمر قدم تمثال بوذا في الصين.."فيديو"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمياه الفيضانات في الصين والتي وصلت إلى قدم تمثال بوذا العظيم. 

ونشرت وكالة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله فيضانات جنوب الصين في نهر اليانجستي لأول مرة من 70 عاما . 

ويبلغ طول التمثال حوالي 71 مترا، وصمم منذ 1200 عام و تعتبره اليونسكو أحد المواقع التراثية في العالم نظرا لتاريخ التمثال الذي يعتبره الصينيون من أهم الآثار التاريخية بها. 

قام الموظفون في الآثار بالصين بوضح أكياس ضخمة من الرمال لمنع وصول المياه إلى قدم التمثال و لكنهم فشلوا و غمرت المياه جزءا من قدمه.
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