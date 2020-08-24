مياه الفيضانات تغمر قدم تمثال بوذا في الصين.."فيديو"

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمياه الفيضانات في الصين والتي وصلت إلى قدم تمثال بوذا العظيم.





ونشرت وكالة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله فيضانات جنوب الصين في نهر اليانجستي لأول مرة من 70 عاما .





ويبلغ طول التمثال حوالي 71 مترا، وصمم منذ 1200 عام و تعتبره اليونسكو أحد المواقع التراثية في العالم نظرا لتاريخ التمثال الذي يعتبره الصينيون من أهم الآثار التاريخية بها.



