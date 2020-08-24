الإحصاء تعلن 21% ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر. 82.5% صعودًا في صناعة منتجات التبغ بعد فتح المقاهي.. و26.5% في صناعة الحاسبات والإلكترونيات والأجهزة الطبية

21% ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية
82.5%% ارتفاعا في صناعة منتجات التبغ بعد فتح المقاهي
19.6% ارتفاعا في المواد والمنتجات الكيماوية خلا شهر
26.5% ارتفاعا في صناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية
ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ، بدون احتساب الزيت الخام والمنتجات البترولية، إلي 104.7 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 86.6 نقطة في مايو السابق له، بمعدل ارتفاع قدره 21%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الصادرة اليوم الإثنين؛ عن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن يونيو الماضي، إنه استحدث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)
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وبلـغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 138.7 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 76.0 نقطة بارتفاع قدره 82.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الادخنة مع عودة نشاط المقاهي والكافيهات وتقليل مده الحظر.
وأشار إلي أن الرقـم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلـغ 106.8 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 89.3 نقطة بارتفــاع قدره 19.6% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
وسجل الرقم القيـاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 135.2 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 106.9 نقطة بارتفاع قدره 26.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة والتنفس الصناعي.
وبلغ رقم صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 122.7 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 107.9 بارتفاع قدره 13.8٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والدوائية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
ووصل الرقـم القياسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 316.8 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 108.2 نقطة بارتفاع قدره 192.9٪ وذلك بسبب زيادة انتاج عربات السكك الحديدية ومعدات النقل.