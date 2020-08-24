الإحصاء تعلن 21% ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر. 82.5% صعودًا في صناعة منتجات التبغ بعد فتح المقاهي.. و26.5% في صناعة الحاسبات والإلكترونيات والأجهزة الطبية

Advertisements

Advertisements