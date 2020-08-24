بتكلفة 269 مليون جنيه.. تطوير 3 مناطق عشوائية بالدقهلية بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد واللواء وليد رمضان مساعد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات العامه والتوريدات بوزارة الدفاع والقائمة على التنفيذ والوفد المرافق له،والسيد احمد الشرقاوى نائب البرلمان بالمنصورة، والعميد ممدوح الحصى مدير المرور بالدقهلية.





ونوه مختار إلى أنه يتم تطوير 3 مناطق عشوائية بتكلفة تبلغ 269 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه ، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية " بتكلفة 143 مليون جنيه ، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس بتكلفة 10 مليون جنيه.





واكد د. مختار خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى للإنتهاء من التنفيذ بالتنسيق مع لجنه الاشراف على مشروعات التطوير ، وايضا ضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لاعمال مياة الشرب والصرف الصحى بمناطق التطوير فى المواقع المشار اليها ، وخلال الاجتماع تقرر القيام حصر بجميع العقارات الآيلة للسقوط الواقعة بمناطق التطوير وسرعة اتخاذ الاجراءات بشأنها.

ووجه المحافظ بالتأكيد على التنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق لتيسير أعمال التنفيذ بمواقع التطوير.





كما وجه باعداد تقارير اسبوعية عن الاعمال التى تتم ومتابعة الاعمال بمواقع التطوير على الطبيعة، وكلف المحافظ مدير الادارة العامه للمرور بازالة عوائق التنفيذ بكافة المواقع اثناء اعمال التطوير من خلال تحويل المسارات المرورية لمسارات اخرى لتيسير اتمام الاعمال على اكمل وجه ممكن التزاما بالبرامج الزمنية للتنفيذ.