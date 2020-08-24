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رياضة

تتويج بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا يحمل بشرى سارة لـ الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:20 م
الأهلي - بايرن ميونيخ
الأهلي - بايرن ميونيخ
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إسراء أشرف
يحمل تتويج فريق بايرن ميونيخ، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، والتي أقيمت أمس الأحد، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة"، بشرى سارة للنادي الأهلي على الصعيد الإفريقي.


وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي، من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي.


وتعود آخر مرة توج فيها بايرن ميونيخ بلقب دوري الأبطال قبل تحقيقه أمس، لعام 2013، وهو نفس العام الذي توج فيه الأهلي بـ اللقب الثامن الأخير من الأميرة السمراء.


ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 25 سبتمبر المقبل في المغرب، ثم تقام جولة الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر.
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