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محافظات

حصول 195 فندقا سياحيا و120 مركز غوص على شهادة الصحة بالبحر الأحمر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 قال مصدر سياحي ان هناك 195 فندقا سياحيا بمدن محافظة البحر الأحمر حصلوا علي شهادة الصحة والسلامة بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل الفنادق، واستقبل عدد كبير منهم سياح، وذلك عقب قيام لجنة من السياحة والصحة والمنشآت الفندقية بالتأكد من تطبيق الاجراءات بداخل تلك الفنادق .

 

واضاف المصدر أن هناك قرابة 120 مركز غوص على مستوي المحافظة حصلوا علي شهادة الصحة والسلامة لمزاولة عملهم عقب لجان مكونة من الصحة والسياحة وغرفة الغوص والتأكد من الاجراءات الاحترازية بها .

 

 تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، برفقة زوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، صباح امس الإجراءات الاحترازية بمتحف آثار مدينة الغردقة للتأكد من تطبيق تلك الاإجراءات .

 

وقام أمين عام منظمة السياحة العالمية فور وصوله لمتحف الغردقة ، بالمرور على بوابة التفتيش الالكترونية وقياس درجة الحرارة ، وقام بعملية التعقيم ثم تفقد بداية المتحف ومنطقة بيع التذاكر وحصل على كتيب بمقتنيات المتحف.

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