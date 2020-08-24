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برلمان

بعد المترو.. نائب يطالب بنك مصر بنشر الصراف الآلى بالجامعات والسكة الحديد والشركات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:53 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ببروتوكول التعاون الموقع بين بنك مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتغطية جميع محطات مترو الأنفاق بماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها 71 محطة حتي الآن وذلك للتمكن من وصول الخدمة المصرفية لشرائح مختلفة من العملاء الذين يستخدمون مترو الأنفاق.

وناشد " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم المصرفى القدير محمد الأتربى رئيس مجلس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع مثل هذا البروتوكول مع مختلف المؤسسات بالدول خاصة السكك الحديدية والجامعات الحكومية والخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والتوسع فى انشاء ماكينات الصراف الآلى داخل الوحدات القروية الكبرى بمختلف المحافظات لخدمة الشعب المصرى العظيم خاصة اصحاب المعاشات.

ووجه النائب محمد المسعود تحية قلبية للمصرفى محمد الأتربى ولجميع القيادات والعاملين ببنك مصر على الخدمات التى يقدمها هذا البنك الوطنى الكبير لجميع عملائه على مستوى الجمهورية مشيدا بأداء كل العاملين بالبنك وحسن استقبالهم للعملاء والإسراع فى تلبية جميع مطالبهم فى تعاملهم مع البنك.

وكان بنك مصر قد أعلن في بيان له أن البروتوكول هو الأول من نوعه حيث يتيح لبنك مصر في سابقة هي الأولى في مصر أن يقوم أحد البنوك بتغطية كافة المحطات بآلات الصراف الآلي، من أجل اتساع رقعة تقديم الخدمات المصرفية.وأوضح بنك مصر أنه قام بتركيب آلات الصراف الآلي في 10 محطات كمرحلة أولى ومتوقع الانتهاء من تركيب آلات الصراف الآلي في باقي المحطات تباعًا خلال عام 2020.

ويمتلك البنك شبكة كبيرة ومتطورة من آلات الصراف الآلي تصل إلى أكثر من 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات منها؛ خدمات السحب والإيداع، استبدال العملات، سداد الفواتير، التبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات العملاء، ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
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