بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح الجيل الجديد من genesis g90 ذاتية القيادة |صور

جينسيس genesis g90 و التي جاءت برمز RS4 . أعلنت شركة جينسيس لصناعة السيارات الفارهة احد ازرع شركة هيونداي الكورية عن اختبار الجيل الجديد من





تأتي جينسيس genesis g90 بنظام القيادة الذاتية من المستوي الثالث ويتوافر فيها رادار وكاميرا و عدد 2 ليدر يتضمن افضل نظام ذاتي للقيادة ويستطيع الرادار ان يعطي معلومات دقيقة للغاية لتحديد مسار بنظام القيادة الذاتية من المستوي الثالث ويتوافر فيها رادار وكاميرا و عدد 2 ليدر يتضمن افضل نظام ذاتي للقيادة ويستطيع الرادار ان يعطي معلومات دقيقة للغاية لتحديد مسار السيارة خلال القيادة الذاتية.





جينسيس genesis g90 على رادارات جانبية و امامية مدمجة بمستشعرات دقيقة تستطيع ان تقوم بعمليات حسابية و خورارزمية لتضمن افضل نتيجة ودقة عند تشغيل نظام القيادة الذاتية. وحصلت ايضا السيارة





ومن المنتظر أن تأتي جينسيس genesis g90 الجديدة كليا بمحرك V8 بسعة 5000 سي سي حبار و السيارة بها نظام نعليق هوائي جديد و مميز و سيتم طرحة في السيارة للمرة الاولي.



