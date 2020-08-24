بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح الجيل الجديد من genesis g90 ذاتية القيادة |صور

أعلنت شركة جينسيس لصناعة السيارات الفارهة احد ازرع شركة هيونداي الكورية عن اختبار الجيل الجديد من جينسيس genesis g90 و التي جاءت برمز RS4 .
تأتي جينسيس genesis g90 بنظام القيادة الذاتية من المستوي الثالث ويتوافر فيها رادار وكاميرا و عدد 2 ليدر يتضمن افضل نظام ذاتي للقيادة ويستطيع الرادار ان يعطي معلومات دقيقة للغاية لتحديد مسار السيارة خلال القيادة الذاتية.
وحصلت ايضا السيارة جينسيس genesis g90 على رادارات جانبية و امامية مدمجة بمستشعرات دقيقة تستطيع ان تقوم بعمليات حسابية و خورارزمية لتضمن افضل نتيجة ودقة عند تشغيل نظام القيادة الذاتية.
ومن المنتظر أن تأتي جينسيس genesis g90 الجديدة كليا بمحرك V8 بسعة 5000 سي سي حبار و السيارة بها نظام نعليق هوائي جديد و مميز و سيتم طرحة في السيارة للمرة الاولي.
يذكر ان الجيل الجديد ذاتي القيادة من السيارة جينسيس genesis g90 من المقرر إطلاقه بحلول نهاية 2021، مما سيتيح فرصة لهيونداي وجينيسيس بالتقدم التقني في مجال القيادة الذاتية و الذي سيكون محط الاهتمام الجميع الفترة المقبلة.