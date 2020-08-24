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تعليم

لمساعدته على إصلاح عربات الأطفال.. مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة يتكفل بعلاج عادل الفحار

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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همت الحسينى
استجاب مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة ، لمناشدة بعض المواطنين، ومواقع التواصل الاجتماعى  لعلاج عادل الفحار والذى يعمل بتصليح عربات الأطفال بجامعة المنصورة، وذلك نظرا لضعف القدرة في الإبصار وقيامه بالعمل رغم التقدم في السن لكسب قوته.

وصرح الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة بأنه تم استقبال الحالة بناء على تعليمات  الدكتور اشرف عبد الباسط  رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازى  المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية باستقبال الحالة ومتابعتها طبيا و تقديم الدعم الطبى له.

واستقبل المركز عادل الفحار وتم الكشف عليه مع اجراء جميع الفحوصات والأشعات اللازمة وتبين وجود ضمور في العصب بسبب المياه الزرقاء وتم تقديم العلاج الطبي اللازم له للحفاظ علي ما تبقي من نظر له  مع والتوصية بالمتابعة المستمرة بالمركز.

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