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رياضة

أحمد حسن يفتح النار على منتقدي الخطيب | شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:50 م
الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي القمة 120
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إسراء أشرف
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن خسارة الأهلى أمام الزمالك، لا تستدعي كل هذا الهجوم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي حسم لقب بطولة الدوري 90%، ومستغرب من كم الهجوم على النادي، من الطبيعي أن يحزن الجمهور بعد الخسارة".


وأضاف: " الفريق يعاني غيابات وإصابات وبعض الأخطاء الفنية، والأهلي لم يصل لمرحلة الانهيار حتى يتعرض لهذا الهجوم، الفريق خسر مباراة واحدة من 21 جولة".


وأوضح أنه في بداية الألفية خلال تواجد حسن حمدي رئيس النادي السابق، كان الفريق يعاني بسبب وجود بعض اللاعبين من أصحاب المستويات المتوسطة حتى عام 2004، وبعدها تم تكوين فريق قوي.


وأشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 56 نقطة والزمالك 42 نقطة، هناك فارق كبير بين الناديين، هناك 14 نقطة فرق بين الناديين، مضيفا: "الأحمر حسم الدوري بنسبة كبيرة وهو الأكثر تهديفا في البطولة هناك بعض العيوب وهذا وضع طبيعي".


وقال أحمد حسن: "هناك أخطاء ومشاكل، لكن الأهلي في صدارة الدوري، لذلك استغرب من الهجوم ضد الإدارة".


وأضاف: " من حق الجميع الإشادة بنادي الزمالك وبالاستقرار الفني، بدلا من الهجوم ضد النادي الأهلي، الإعلام يهاجم النادي الأحمر أكثر مما يتحدث عن الزمالك".
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