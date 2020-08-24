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مرأة

معلومة × تمرينة.. ليه البنات بتخاف تروح الجيم .. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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احمد قطب - عدسة : عمر خالد - احمد بيسو
يعرف النشاط البدني بحسب منظمة الصحة العالمية على أنّه أي حركه جسدية تنتجها عضلات الجسم ، والتي تتطلب عمل مجهود ،وتُعرّف التمارين الرياضية على أنّها فئة فرعية من النشاط البدني بحيث تكون متكررة بهدف تعزيز اللياقة البدنية.

والتمارين الرياضية لها فوائد كثير وتعود علي من يمارسها بالنفع سواء كان كبيرا او صغيرا والتمارين الرياضية تساعد علي بناء العضلات بشكل مناسب وصحي للجسم ويمكن أن تستخدم الرياضة في نقص الوزن الزائد .

رصدت عدسة صدى البلد بعض التمرينات التي تساعد علي زيادة اللياقة البدنية لدي البنات وما هي الأسباب لعدم إقبال البنات على التمرين في الجيم.

في البداية تقول كابتن ماري أحد مدربي اللياقة البدنية التمرينة التي تم مشاهدتها هي تمرينة الاسكوارت وفي الأغلب بيتم تطبيقها خطأ وتطبيقها الصحيح بيكون عن طريق أن الركبة تكون في مستوى مشط القدم ويجب أن يكون الظهر مفرود .

وأشارت ماري إلى أن من فوائد هذه التمرينة التركيز على العضلة الخلفية في حالة وضع القدم في شكل ٧ وفي مستوي الكتف تؤثر على العضلة الخلفية .

ولمعرفة أسباب مخاوف البنات من الجيم تابع الفيديو .
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