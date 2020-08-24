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محافظات

محافظ المنيا يكرم موظفا بمرسى بني حسن لإنقاذه 3 أشخاص من الغرق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
َكرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفي مرسي بني حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق، أثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسى، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته. 

وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ وتقديرًا لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا، مطالبا الجميع بأن يتخذوه قدوة طيبة وأن يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل أخلاقه.

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أعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكدًا أنه شرف عظيم أن يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنساني تجاه الآخرين.
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