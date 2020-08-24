محافظ المنيا يكرم موظفا بمرسى بني حسن لإنقاذه 3 أشخاص من الغرق

َكرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفي مرسي بني حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق ، أثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسى، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته.





وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ وتقديرًا لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا، مطالبا الجميع بأن يتخذوه قدوة طيبة وأن يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل أخلاقه.





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