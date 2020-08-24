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تركيا تقطع المياه عن مدينة سورية تتوسط نهري دجلة والفرات لمدة 23 يوما.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:42 م
تركيا تقطع المياه
تركيا تقطع المياه عن مدينة تتوسط نهري دجلة والفرات لمدة 23 ي
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الآن"، تقريرا مصورا بالفيديو أفادت فيه بأن مليون نسمة يعيشون بدون ماء في منطقة الحسكة السورية بسبب الممارسات التركية.

وأوضح الفيديو أن مدينة الحسكة التي تقع في الجزيرة السورية وتتوسط نهري دجلة والفرات ويمر منها نهر الخابور تعاني من العطش منذ أكثر من ٢٣ يوما في هذا الصيف الحارق بسبب قطع تركيا للمياه عنها من محطة تغذيتها الرئيسية.

ويعاني سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر من مليون نسمة من العطش، وذلك بالإضافة إلى آلاف النازحين القاطنين فيها والفارين من تركيا وفصائلها المسلحة، كل هذا في ظل انتشار جائحة كورونا وحاجة السكان إلى المياه للتنظيف والتعقيم والشرب.
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