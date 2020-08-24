تركيا تقطع المياه عن مدينة سورية تتوسط نهري دجلة والفرات لمدة 23 يوما.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، تقريرا مصورا بالفيديو أفادت فيه بأن مليون نسمة يعيشون بدون ماء في منطقة الحسكة السورية بسبب الممارسات التركية.





وأوضح الفيديو أن مدينة الحسكة التي تقع في الجزيرة السورية وتتوسط نهري دجلة والفرات ويمر منها نهر الخابور تعاني من العطش منذ أكثر من ٢٣ يوما في هذا الصيف الحارق بسبب قطع تركيا للمياه عنها من محطة تغذيتها الرئيسية.



