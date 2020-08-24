AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تتوقف فى بشتيل| طلب إحاطة لإعادة النظر في فصل قطارات الصعيد عن وجه بحري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:40 م
قطار
قطار
Advertisements
أحمد أيمن
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطب إحاطة موجه للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن قرار الأخير بفصل قطارات الصعيد عن قطارات وجه بحري بإعتبار أن محطة بشتيل الجديدة سيتم توجيه قطارات الصعيد إليها.  


وقال النائب في نص طلبه: "أتوجه نيابة عن شعب الصعيد بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار والذى أصاب أبناء الصعيد بالإحباط خاصة وأن مكونات الشعب المصري الذى يقف خلف الرئيس وخلف الدولة فى معركة البناء يشتد ويزداد صلابة لتحقيق أهداف الدولة ومن مكونات هذا الشعب الصامد الصابر نجد الرئيس والوزير والمحافظ والقائد فى الجيش وفى الشرطة وفى القضاء وفى الجامعات وفى الثقافة وفى القانون وفى الإعلام وأيضا فى الإنتاج".


وأضاف: "كان يتعين التريث بعض الشيء حتى لا نثير أبناء الصعيد خاصة وأن الدولة وكل مؤسساتها ووزراتها سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى يضعها رئيس الدولة نصب عينيه كهدف رئيسي لتخفيف الزحام عن القاهرة الكبرى".


واختتم نائب الصعيد: "كان من الأفضل الإنتظار حتى نرى تأثير إنتقال كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والمصالح إلى العاصمة الإدارية قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار والذى أثار شيئا من الاحتقان لدى أبناء الصعيد ، وحتى لا يشعرون بأن هناك جزءا من أبناء الوطن يتم تمييزه وجزءا لا يتميز بشيء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر مشروعات السكة الحديد في الشرق الأوسط.. قطار جديد بين السعودية وسلطنة عمان

نائب: عودة المحتجزين من ليبيا تحصين لكرامة المصريين أمام العالم

في الذكرى السابعة .. ثورة 30 يونيو ترسخ الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.. التصدي لمؤامرات التفتيت والتقسيم.. والشعب المصري يعبر عن رفضه لحكم الجماعة الإرهابية

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية

د. أمل مصطفى تكتب: الأوفياء الصابرون الصامدون

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. صالح جمعة يدخل حسابات فايلر بداية من مباراة الجونة

ايه اللي بيحصل في العالم؟.. فيضانات قياسية مخيفة تضرب الصين

اليوم.. صرف رواتب الموظفين بـ17 جهة حكومية

سرقة مجوهرات وألماظ من شقة نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس

وزير التعليم العالي: 29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات |شاهد

أخبار الرياضة.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوم تجديد رخصة القيادة والسيارات في السعودية 2020 .. صور

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي