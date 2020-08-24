تتوقف فى بشتيل| طلب إحاطة لإعادة النظر في فصل قطارات الصعيد عن وجه بحري

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطب إحاطة موجه للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن قرار الأخير بفصل قطارات الصعيد عن قطارات وجه بحري بإعتبار أن محطة بشتيل الجديدة سيتم توجيه قطارات الصعيد إليها .









وقال النائب في نص طلبه: "أ توجه نيابة عن شعب الصعيد بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار والذى أصاب أبناء الصعيد بالإحباط خاصة وأن مكونات الشعب المصري الذى يقف خلف الرئيس وخلف الدولة فى معركة البناء يشتد ويزداد صلابة لتحقيق أهداف الدولة ومن مكونات هذا الشعب الصامد الصابر نجد الرئيس والوزير والمحافظ والقائد فى الجيش وفى الشرطة وفى القضاء وفى الجامعات وفى الثقافة وفى القانون وفى الإعلام وأيضا فى الإنتاج".









وأضاف: "كان يتعين التريث بعض الشيء حتى لا نثير أبناء الصعيد خاصة وأن الدولة وكل مؤسساتها ووزراتها سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى يضعها رئيس الدولة نصب عينيه كهدف رئيسي لتخفيف الزحام عن القاهرة الكبرى".









واختتم نائب الصعيد: "كان من الأفضل الإنتظار حتى نرى تأثير إنتقال كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والمصالح إلى العاصمة الإدارية قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار والذى أثار شيئا من الاحتقان لدى أبناء الصعيد ، وحتى لا يشعرون بأن هناك جزءا من أبناء الوطن يتم تمييزه وجزءا لا يتميز بشيء".