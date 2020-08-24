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أخبار العالم

السودان.. محاولة اغتيال النائب السابق للبشير بعد إطلاق سراحه‎

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعرض النائب السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حسبو محمد عبدالرحمن، لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزله، بضاحية المعمورة بالعاصمة الخرطوم، ليل الأحد.

وأفرجت سلطات سجن كوبر، الخميس الماضي، عن حسبو بعد اعتقاله ضمن قادة النظام السابق، عقب الإطاحة بنظام البشير، في 11 أبريل من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن المجموعة المسلحة، أطلقت النار على المتواجدين بالمنزل، ووقعت اشتباكات خارج المنزل؛ ما أدى لمصرع شخص مجهول.

وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومفوضا للعون الإنساني.

كما شغل منصب وزير دولة للشؤون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللامركزي، وشغل أيضًا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.
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