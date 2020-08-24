خلال جولته بمكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس.. عبد الغفار يتلقى أوراق الطلاب بنفسه .. 29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة لطلاب المرحلة الأولى خلال تسجيل الرغبات

وزير التعليم العالي:

29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

خلال جولته بجامعة عين شمس.. وزير التعليم العالي يتابع سير العمل بمكتب التنسيق اتباع الإجراءات الوقائية

بمكتب تنسيق جامعة عين شمس.. وزير التعليم العالي يتلقى أوراق الطلاب بنفسه













اجرى صباح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جولة تفقدية من داخل مكتب تنسيق الثانوية العامة 2020 ، والذي اطمأن خلالها على سير أعمال مكتب التنسيق ي اليوم الثالث للمرحلة الأولى. فى إطار متابعة سير عملية التنسيق بمقر مكتب التنسيق المركزى وذلك بمقره الجديد بجامعة عين شمس.













وخلال جولته التقى بعدد من الطلاب وتبادل الحوار معهم مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما اطمأن الوزير على سير العمل بجميع المكاتب، والقاعات المخصصة وتجهيزها بما يحتاجه الطلاب وتوفير رعاية صحية واتباع الإجراءت الوقائية الاحترازية لضمان سلامة جميع المترددين على مكتب التنسيق، واستمع الوزير لعدد من الطلاب والعاملين بالمكتب.

















وأضاف أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم









رافق الوزير فى جولته د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.













شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة الأولى.





وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن اليوم على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والاجنبية وطلاب الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بعد 3 أيام من انتهاؤها يوم 26 اغسطس، مشيرا إلى أنه خلال العام نتيجة المرحلة سيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية.









واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.

















وانطلقت امس الاول، السبت، أعمال اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".









وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقدية المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب.









وأشاد الوزير في تصريحات له خلال جولته بمكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس، بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين والتحقيق فيها وتلبية طلباتهم، مؤكدا على تقدير الوزارة لما تمثله مرحلة دخول الجامعة من أهمية وخصوصية للأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح.









أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.









وأشار الوزير في تصريحات صحفية له خلال جولته التفقدية بمكتب تنسيق الجامعات بجامعة عين شمس، إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.