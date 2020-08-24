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برلمان

مهمة جدًا لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.. برلمانية تدعو للتوسع في إنشاء المزارع السمكية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:55 م
مزارع سمكية
مزارع سمكية
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معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إنشاء المزارع السمكية فى مصر مهمة جدا لتوفير الأمن الغذائى للشعب المصرى ، فى ظل جشع التجار فى الأسواق.

وأشارت الشربيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التجار ساهموا في ارتفاع الأسماك فى السوق نظرا لجشاعتهم وتحكمهم فى السوق، وبالتالى فإن إنشاء مزراع أسماك ودواجن وماشية ستساهم فى تطوير الاحتياجات للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمات: مشروع المزاراع السمكية ممتاز جدا ضمن المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى مؤخرا، مشيرة إلى أن الرئيس يجتهد لكى يوفر الأمن والأمان والأمن الغذائى للمواطنين.

وكان قد أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، ان الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة احواض دائرية سعة الحوض 30 مترا مكعبا من المياه وبدء إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف الدسوقي أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة احواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأكد أن الإدارة تقوم ايضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الاسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.
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