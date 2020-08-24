AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يهبط والدولار يرتفع بفضل استخدام بلازما الدم فى علاج كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:55 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
رويترز

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1942.60 دولار.

اقرأ أيضا:
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم،“ مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6 بالمئة إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2158.65 دولار للأوقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

الذهب يستقر مع صعود الأسهم رغم تصاعد الإصابات بـ كورونا

بضغوط الدولار.. الذهب يهبط عن مستوى قياسي

تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار تزامنا مع الخلافات الأمريكية الصينية

الذهب يهبط 5% والفضة تهوي أكثر من 13% مع صعود أسواق الأسهم

ترشيحاتنا

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

خط أحمر.. تحذير شديد اللهجة من اليونان لـ تركيا

كويكب يضرب الأرض في 2 نوفمبر .. وفلكية جدة: صخرة فضائية

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان تحرشت بها 3 أيام وهاجمت هيفاء وهبى ورامز جلال

وزير التعليم العالي: 29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوم تجديد رخصة القيادة والسيارات في السعودية 2020 .. صور

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي