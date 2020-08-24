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أخبار البلد

انتوا متعرفوش الجيش المصرى.. هاشتاج السيسى يتصدر تويتر والمغردون يشيدون بإنجازاته

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:23 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج السيسى، وجاء ذلك لإستعادة أمجاد وإنجازات الرئيس السيسى.


وجاءت تغريدات المدشنين كالتالى:

#تحيا_مصر_السيسي 
لبيك يا مصر لبيك شعب وشرطة وجيش كلمات والقاء عبد الله الدرمكي مونتاج طارق ناصف


-قالها الزعيم #السيسي: (إنتوا متعرفوش الجيش المصري ) 

#تحيا_مصر_السيسي 

مصر نبوس ترابها ونصونه ونرفع علمها ونموت دونه كلمات  والقاء عبد الله الدرمكي مونتاج طارق ناصف


-الرئيس عبد الفاتح السيسى شخصيه محترمة وقويه وعافيه فخورة جدا انه رئيس مصر 

ربنا معاه ويحفظه و ينصره دايما يارب العالمين آمين


-#مصر تعلنها بوضوح لن تكون هناك أي قواعد أجنبية في #ليبيا لازالت صفعات السيسي تتوالى في وجه #اردوغان ، حلم نظام تركيا يتم تحطيمه على يد أبطال مصر ويحفظون حقوق ومقدرات أهلنا في ليبيا من عبث فئة حاولت تسليم مقدراتها لعلوج #تركيا

-عندما نتحدث بلغة الكبار مصر إسترجعت مكانتها دوليا وعالميا نعم السيسي زعيم هذا العصر 💪🏻❤علم مصر

#تحيا_مصر_وعاش_السيسي

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