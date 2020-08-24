انتوا متعرفوش الجيش المصرى.. هاشتاج السيسى يتصدر تويتر والمغردون يشيدون بإنجازاته

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج السيسى، وجاء ذلك لإستعادة أمجاد وإنجازات الرئيس السيسى.
وجاءت تغريدات المدشنين كالتالى:
#تحيا_مصر_السيسي
لبيك يا مصر لبيك شعب وشرطة وجيش كلمات والقاء عبد الله الدرمكي مونتاج طارق ناصف
-قالها الزعيم #السيسي: (إنتوا متعرفوش الجيش المصري )
#تحيا_مصر_السيسي
مصر نبوس ترابها ونصونه ونرفع علمها ونموت دونه كلمات والقاء عبد الله الدرمكي مونتاج طارق ناصف
-الرئيس عبد الفاتح السيسى شخصيه محترمة وقويه وعافيه فخورة جدا انه رئيس مصر
ربنا معاه ويحفظه و ينصره دايما يارب العالمين آمين
-#مصر تعلنها بوضوح لن تكون هناك أي قواعد أجنبية في #ليبيا لازالت صفعات السيسي تتوالى في وجه #اردوغان ، حلم نظام تركيا يتم تحطيمه على يد أبطال مصر ويحفظون حقوق ومقدرات أهلنا في ليبيا من عبث فئة حاولت تسليم مقدراتها لعلوج #تركيا
-عندما نتحدث بلغة الكبار مصر إسترجعت مكانتها دوليا وعالميا نعم السيسي زعيم هذا العصر 💪🏻❤علم مصر
#تحيا_مصر_وعاش_السيسي