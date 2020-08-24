بالكمامة.. أصالة و ابنتها شام في صورة جديدة عبر انستجرام

نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها مع والدتها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام الذهبي مع اصالة و هي مرتدية الكمامة.





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واحتفلت الفنانة أصالة منذ فترة قصيرة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها، و قد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.



