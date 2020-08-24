بالكمامة.. أصالة و ابنتها شام في صورة جديدة عبر انستجرام

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها مع والدتها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت شام الذهبي مع اصالة و هي مرتدية الكمامة.
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واحتفلت الفنانة أصالة منذ فترة قصيرة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها،و قد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.
وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.