AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة.. أصالة و ابنتها شام في صورة جديدة عبر انستجرام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:29 م
اصاله و ابنتها شام
اصاله و ابنتها شام
Advertisements
ندى فكري
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة  جديدة لها مع والدتها عبر خاصية الاستوري علي  حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شام الذهبي مع اصالة و هي مرتدية الكمامة. 

اقرأ أيضا:

واحتفلت الفنانة أصالة منذ فترة قصيرة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها،و قد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

أول رد من ابنة أصالة على حفل خطوبتها.. شاهد

شام الذهبي ابنة أصالة تشارك الصور الأولى من حفل خطوبتها

على أنغام أغنية لوالدتها.. ابنة أصالة تحتفل بخطوبتها.. فيديو

خلصنا رحلتنا.. شاهد | أصالة وابنتها في أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

أحمد المحمدي في مهب الريح مع أستون فيلا لهذا السبب

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة .. أعراض تنذر بالإصابة بجرثومة المعدة .. إطلالات نورهان منصور .. علامات تكشف فشل الكبد فى التخلص من السموم.. الفرق بين البيض الأبيض والبني

حكايات من زمن فات.. أسرار علاقة أمينة رزق بـ يوسف وهبى.. وزواج لم يدم اكثر من 11 يوما

ملوش علاج جذري| مستشار "الوزراء" الطبي: مرض مؤمن زكريا نادر ولم نتلق تقريرًا بحالته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح الجيل الجديد من genesis g90 ذاتية القيادة |صور

رغم الانفصال عن العائلة المالكة.. آرتشي ابن الأمير هاري وميجان ماركل ملزم بقاعدة ملكية صارمة

رسوم تجديد رخصة القيادة والسيارات في السعودية 2020 .. صور