الحرف اليدوية تخاطب وزيرة التجارة والصناعة لتفعيل مذكرة جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

خاطبت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسرعه تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة وجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وأشارت الغرفه في مذكرة مرسلة لـ "جامع" بتاريخ 17أغسطس 2020 إلى أنها طلبت التنسيق لتنفيذ معرض تراثنا على اعلى مستوى واختيار المنتجات والعارضين المشاركين بالمعرض لضمان جودتها، ووضع اسعار استرشادية لمنع حدوث غش لزوار المعرض، بالاضافة إلي تخصيص جناح لصالح أعضاء غرفه صناعه الحرف اليدوية بالحصول علي مميزات في السعر وإمكانية التقسيط لمبلغ المساحه وهذا تشجيع علي التحول من القطاع غير الرسمي الي قطاع رسمي.





من جانبه أكد مسعد عمران رئيس الغرفه، أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له اهميه كبيره ويؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يعتبر القطاع حاليًا العمود الفقري لأي اقتصاد وقد تم تحديده على أنه المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 80٪ من السوق المصري.





وشدد عمران، في الخطاب الموجه لوزيره التجارة والصناعه علي ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية بتطوير قطاع الحرف اليدوية وعلي رأسها مركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أضافه لغرفة صناعة الحرف اليدوية وهى المنوط بها النهوض والارتقاء بقطاع الحرف اليدوية، ولمجلس التصديري للصناعات اليدوية.





كما أكد عمران، علي ضروره تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة صناعة الحرف اليدوية – اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تنفيذ استراتيجية القطاع وهى متاحة داخل جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة وتتضمن تطوير القطاع من تصميمات حديثة، استخدام خامات محلية، زيادة حجم الصارات، التسويق داخليا وخارجيا وتنفيذ بعثات خارجية وجلب مشترين اجانب.



