اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري

/ عقدت لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعها الـ49 افتراضيا ( عن بعد ) اليوم / الاثنين/ برئاسة المستشار محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.





وأكد شلواح - في كلمته عقب انتخابه رئيسا للجنة - أهمية دور اللجنة في متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ومالها من أهمية في استمرار التواصل والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشددا على أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.





من جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، أن الاجتماع ناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.





وأضاف - في تصريح عقب الاجتماع - أن اللجنة ناقشت ايضا تقرير اتحاد الغرف العربية الدوري لمتابعة منطقة التجارة الحرة، إلى جانب متابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ومتابعة أعمال الفريق العربي المختص بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ، كما تابعت اللجنة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، ومتابعة أعمال الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.



