الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء ..نواب: تساهم فى زيادة تصدير الأسماك المصرية .. والرئيس السيسى يسعى جاهدا لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين

زراعة البرلمان :

إنشاء المزارع السمكية يساهم فى تقليل أسعار الأسماك وتوفير فرص عمل

نائب:

إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء سيحقق الإكتفاء الذاتى من الأسماك

مهمة جدًا لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.. برلمانية تدعو للتوسع في إنشاء المزارع السمكية









أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إنشاء المزارع السمكية فى مصر مهمة جدا لتوفير الأمن الغذائى للشعب المصرى ، فى ظل جشع التجار فى الأسواق









كما أشاروا إلى أن إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء يأتى فى إطار إستكمال جهود الدولة فى قطاع الثورة السمكية ، مما سيساهم فى تقليل أسعار الأسماك وتوفير فرص عمل وفتح أسواق تصدير للأسماك عربيا وأفريقيا وأوروبيا ، كما أوضحوا أن الرئيس السيسى يسعى جاهدا لكى يوفر الأمن والأمان والأمن الغذائى للمواطنين.









فى البداية قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إهتمام الدولة بإنشاء المزاراع السمكية يأتى فى إطار تقليص الفجوة الغذائية الخاصة بالبروتينات وأهمها المزاراع السمكية.









وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جموع المصريين شهدت ما قامت به القوات المسلحة من غنشاء مزاراع سمكية سواء فى السويس أو بورسعيد وفى عدد من المحافظات ، وأخيرا فى محافظة جنوب سيناء.









وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء يأتى فى إطار إستكمال جهود الدولة فى قطاع الثورة السمكية ، مما سيساهم فى تقليل أسعار الأسماك وتوفير فرص عمل وفتح أسواق تصدير للأسماك عربيا وأفريقيا وأوروبيا.









وقال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الهدف من إنشاء المزارع السمكية فى مصر هو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك ، مشيرا إلى أن إنشاء مزرعة سمكية فى جنوب سيناء يأتى فى إطار الإهتمام بسيناء بعد أن كانت مهملة خلال العقود الماضية.









وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة بدأت تهتم بتنمية سيناء خلال الفترة الأخيرة ، خاصة بعد ان أصبح هناك جهاز تنمية سيناء ، والذى يستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء.









وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أراضى سيناء تعتبر صالحة للمزارع السمكية ، كما ان إنشاء مزرعة سمكية فى البحيرة سيساهم فى تقليل معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.









وقالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إنشاء المزارع السمكية فى مصر مهمة جدا لتوفير الأمن الغذائى للشعب المصرى ، فى ظل جشع التجار فى الأسواق.





وأشارت الشربيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التجار ساهموا في ارتفاع الأسماك فى السوق نظرا لجشاعتهم وتحكمهم فى السوق ، وبالتالى فإن إنشاء مزراع أسماك ودواجن وماشية ستساهم فى تطوير الإحتياجات للمواطنين.









وتابعت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: مشروع المزاراع السمكية ممتاز جدا ضمن المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى مؤخرا ، مشيرة إلى أن الرئيس يجتهد لكى يوفر الأمن والأمان والأمن الغذائى للمواطنين.









وكان قد أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية ان الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة احواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء انشاء المزرعة الثانيه التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.









وأضاف الدسوقي ان الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة احواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الاحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.









وأكد أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.









جدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الاسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.