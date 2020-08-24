عرضوا عليه 20 ألف جنيه.. إغراءات مالية لوالد طفل امبابة لعدم تحرير محضر بهتك عرضه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة اتهام عامل لجاره بهتك عرض طفله عن تلقي والد الطفل عرض من المتهم بتقاضي مبلغ 20 الف جنيه مقابل التنازل عن المحضر.





وقرر والد الطفل في المحضر رقم 9788 لسنة 2020 إداري إمبابة، إن جاره تاجر هتك عرض نجله، مضيفًا أنه اكتشف الواقعة قبل 20 يوما عندما كان نجله يعاني من آلام بفتحة الشرج، فذهب به إلى الصيدلية وأعطاه الطبيب دهانًا.





وأشار إلي انه تناهى إلي سمعه ما تعرض له نجله من الجيران ولكن عندما واجهه أنكر في البداية خوفا منه فذهب به إلى مستشفى إمبابة العام، وبالكشف عليه تبين أنَّه مصاب بجرح خارجي لفتحه الشرج وأثناء توجهه لقسم الشرطة لتحرير محضر، استوقفه ابن شقيق المتهم واصطحبه إلى المتهم وعقدوا جلسة في تواجد عدد من أبناء المنطقة، وعرضوا عليه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر، ولكنه رفض وذهب إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا ضد المتهم بعد اعتراف رسمي له بهتك عرض نجله، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.