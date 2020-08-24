"الاستخدام الآمن للدواء".. حملة لمركز "وعي" بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالاستخدام الآمن للأدوية، وذلك في إطار اهتمام المركز بنشر الأهداف الدولية للاستخدام الآمن للدواء، واستعدادا للإحتفال بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى" الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.





وبحسب ببان، تتضمن حملة مركز "وعي" التي تستمر حتى 17 سبتمبر المقبل؛ شرحًا للأهداف الخمسة لضمان الاستخدام الآمن للأدوية، من خلال تبسيط تلك الأهداف وشرحها بلغة بسيطة مناسبة للجمهور.





وقال بيان صادر عن مركز "وعي" اليوم إن فريق المركز استعان بمنشورات وأدلة منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال.





وأكد البيان أن فريق مركز وعي يقوم حاليا بإعداد دراسة استقصائية عن أهم الأخطاء التي يقع فيها الجمهور فى التعامل مع الأدوية، وتحديدا تلك التي تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة؛ وخاصة السكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة فى استخدام المضادات الحيوية.





وتشمل الدراسة - بحسب البيان - رصد أراء الأطباء والصيادلة فى الأخطاء التي يقع فيها المرضى وأسرهم، وآراء المرضى أيضا فى أوجه قصور توجيه الاطباء لهم بشأن طرق استخدام الأدوية، والمحاذير التي يجب مراعاتها بشأن جميع الآثار الجانبية، وما يتوجب على المريض عمله حال حدوث هذه الآثار.





كما تتضمن الحملة خطورة استخدام المنشطات ، أو الهرمونات التي يستخدمها بعض الشباب للبناء العضلي وكمال الاجسام في مراكز اللياقة البدنية .





وقال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن حملة مركز "وعي" حول الإستخدام الآمن للدواء تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت؛ تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).