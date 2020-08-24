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أخبار البلد

لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، حفل تكريم محمد أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بمناسبة بلوغه سن التقاعد ، في إطار حرص الوزارة علي التواصل مع جميع العاملين متنميا له دوام الصحة والتوفيق في حياته المقبلة الجديدة ، مقدما الشكر علي المجهوات التي بذلها خلال فترة عمله التي تعد خدمة للوطن.


وعبر الوزير، عن تقديره العميق لتفاني وكيل الوزارة  في العمل قائلًا: "ولا يسعنا إلا الدعاء لك بالتوفيق في باقي حياتك، وأن يجعل باقي عمرك خيرًا من ماضيه"، شاكرًا له ما قام به من مهام خلال حياتيه الوظيفية حتي توليه رئيس للإدارة المركزية وما قام به من أجل الارتقاء بمستوى الإدارة والإدارات الفرعية التابعة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات .


وأكد الوزير روح الأسرة التي تكونت بين العاملين وبعضهم البعض في الإدارة والوزارة بصفة عامة، والتي لطالما دعونا لتكوينها بما يعطى للعمل فاعلية وتؤثر بالإيجاب على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر .


وأهدي  الوزير ، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية هدية تذكارية  تعبيرًا عن تقديره له  لما قدمه للوزارة من جهد وتفان وإخلاص في العمل ، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.








لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور
لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور
لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور
لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور
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