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أخبار البلد

العاملين بالبريد: نفوض قيادتنا السياسية بالقرارات اللازمة لحماية أمننا القومي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
دعت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد برئاسة سعيد حسيب جموع العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم 50 الف موظف على مستوى الجمهورية ،إلى ضرورة المشاركة الفعالة في كافة الإستحقاقات الدستورية كإنتخابات "الشيوخ" و"النواب" و"المحليات" ،وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية .

وقال رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن عمال هذا القطاع ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ منذ ايام قليلة ،وأن لديهم الوعي الكامل بأهمية المشاركة فيما تبقى من إستحقاقات "النواب" و"المحليات"،مؤكدا أن هذه الفئة هي جزء لا يتجزأ من عمال مصر الأوفياء الذين ساندوا الدولة المصرية وقت الأزمات ،والتحديات التي هددتها خلال الـ10 سنوات السابقة ،مفوضين وعن قناعة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج ..

وقال حسيب إن "النقابة العامة" تتواصل بشكل يومي مع كافة المسؤولين المعنيين من أجل حقوق عمالها ،وابرزها إجتماع مع د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد ،والذي نجح في تحديد العلاوة الدورية للعاملين ، بالإضافة إلى الاتفاق على تحسين الوضع المالي والصحي للعاملين بالهيئة.

وعربيا أكدت النقابة العامة على تضامنها ودعمها الكامل مع "عمال لبنان" في مواجهة التحديات الناجمة عن إنفجار "مرفأ بيروت" والذي راح ضحيته شهداء وجرحى ،وخسائر إقتصادية بلغت 50 مليار دولار ،متمنين الرحمة والمغفرة للشهداء ،وسرعة شفاء المصابيين ،داعية كافة المنظمات العمالية دوليا وعربيا التضامن مع لبنان الشقيق في محنته ..
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