إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو اراض الري وحماية النيل والتصدي لأعمال البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة وذلك خلال حملات مستمرة لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية ضمن الموجة الـ 16 للإزالات، والتي تستهدف التعديات على املاك الدولة والحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل معها بشكل حاسم.





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وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق بين الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعدٍ أو مخالفة للقانون في كافة ربوع المحافظة.



