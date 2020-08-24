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محافظات

إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو اراض الري وحماية النيل والتصدي لأعمال البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة وذلك خلال حملات مستمرة لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية ضمن الموجة الـ 16 للإزالات، والتي تستهدف التعديات على املاك الدولة والحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل معها بشكل حاسم. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق بين الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعدٍ أو مخالفة للقانون في كافة ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 17 حالة إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرى مركز القوصية خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات وبمشاركة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحي، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة القوصية وبمشاركة مسئولي أراضي أملاك الدولة وحماية النيل والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، حيث إن الحملات تتم بالتنسيق بين المحافظة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط
إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط
إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط
إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط
إزالة فورية لـ 17حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسيوط
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