وزنها 100 كيلو.. حبس عصابة سرقة أغطية البالوعات في الجيزة

أمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة بحبس 4 عمال خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية في منشاة القناطر.





تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله 4 أشخاص خلال سرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.





وأسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين هم 4 عمال خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم القبض عليهم، وبحوزتهم عربة كارو مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وغطاء البالوعة المسروق، يبلغ وزنه حوالي 100 كيلو، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.