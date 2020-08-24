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رياضة

ركوب التريند.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي السابقين بسبب مروان محسن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:34 م
مروان محسن
مروان محسن
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إسراء أشرف
أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، استياءه من الهجوم الشديد الذي يتعرض له مروان محسن، مؤكدًا بأن الأمور تخطت مرحلة الانتقاد ووصلت إلى التجاوزات.


وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" الطبيعي أن ينتقد الجمهور لأي لاعب عندما يقدم مستوى سيء، ولكن عندما يكون هناك تجاوزات ضد مروان محسن فهو أمر غير مقبول".


وأضاف: "من المفترض أن يتفهم لاعبي كرة القدم السابقين بعض الأمور، ولا يجب أن تكون هناك قسوة تجاه اللاعبين، بعض المتواجدين في الاستوديوهات يتعمدون "ركوب التريند" في السوشيال ميديا".


وواصل:" من حق الجميع الانتقاد، ولكن بدون تجاوز في حق اللاعبين".
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