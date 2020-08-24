AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محل وإعانة وإعفاء من الإيجار.. تحرك فوري لتوفير حياة كريمة لمسنة أشمون

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:41 م
مسنة اشمون
مسنة اشمون
Advertisements
محمد أمين
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية،  صباح اليوم الاثنين، السيدة المسنة نبوية إبراهيم عبد المجيد شرف " عجوز أشمون " الشهيرة بأم عمرو  والبالغة من العمر 65 عامًا، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون. 


وقرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية. 

كما وافق محافظ المنوفية على توفير محل كمصدر رزق لها وإعفائها من الإيجار لمدة سنتين لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى  ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

وكان محافظ المنوفية فور نشر معاناتها علي احد المواقع الالكترونية كلّف على الفور رئيس مدينة أشمون بالتواصل مع السيدة والتعرف على مطالبها وتحديد موعد لمقابلته لتلبيه احتياجاتها.

محل وإعانة وإعفاء من الإيجار.. تحرك فوري لتوفير حياة كريمة لمسنة أشمون
محل وإعانة وإعفاء من الإيجار.. تحرك فوري لتوفير حياة كريمة لمسنة أشمون
محل وإعانة وإعفاء من الإيجار.. تحرك فوري لتوفير حياة كريمة لمسنة أشمون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضخ دماء جديدة وتطوير العمل.. حركة محليات محدودة بـ مجلس مدينة أشمون

برفع درجة الاستعداد القصوى.. بيطري المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ المنوفية: توفير جميع التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

استجابة لـ صدى البلد .. محافظ المنوفية يبحث شكوى أهالي كفر أبو رقبة

شيخ الأزهر يقرر صرف إعانة شهرية لعجوز المنوفية

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان تعلن مواعيد عملها

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب

إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دورًا بالبرج الأيقونة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

بعد 16 شهرا من العثور على نصف جثة أنثى بالطالبية.. والدها قتلها وقطع جثتها بمنشار ووزع أشلائها بمقالب القمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب

شاهد.. هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة تظهر رسميًا

بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها