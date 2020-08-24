محل وإعانة وإعفاء من الإيجار.. تحرك فوري لتوفير حياة كريمة لمسنة أشمون

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الاثنين، السيدة المسنة نبوية إبراهيم عبد المجيد شرف " عجوز أشمون " الشهيرة بأم عمرو والبالغة من العمر 65 عامًا، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.





وقرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية.





كما وافق محافظ المنوفية على توفير محل كمصدر رزق لها وإعفائها من الإيجار لمدة سنتين لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا.





وأكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.





وكان محافظ المنوفية فور نشر معاناتها علي احد المواقع الالكترونية كلّف على الفور رئيس مدينة أشمون بالتواصل مع السيدة والتعرف على مطالبها وتحديد موعد لمقابلته لتلبيه احتياجاتها.



