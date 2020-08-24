ترويج ودعوات لزيارة مصر.. أمين عام منظمة السياحة العالمية فى جولة بالغردقة ..وخبراء: رسالة من الواقع عن التزام مصر بصحة السائحين

راندا العدوى:

أمين "السياحة العالمية"روج لالتزام مصر بالإجراءات الوقائية





هشام إدريس:

زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لـ الغردقة شهادة ثقة









زيارة ثمينة يقوم بها، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له الى مدينة الغردقة، حققت نتائج ايجابية عن صورة السياحة المصرية.

















من جانبهم أشاد خبراء القطاع السياحي ، بزيارة الامين العام لمنظمة السياحة العالمية ، لما قدمه من دعم ورسائل ايجابية ، عن سياحة مصر وفى اطار ذلك نرصد اراء السياحيين.









أشادت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، بـ زيارة زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له ، لمدينة الغردقة وتفقد العديد من المواقع السياحية و الاثرية والاطمئنان على اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها رسائل إيجابية من ارض الواقع لـ " وكلاء السياحة والسائحين و الحكومات".









أكدت لـ"صدى البلد" أن الزيارة تعد حملة للعلاقات العامة لتوضيح الصورة الواقعية عما يحدث فى مصر من اهتمام بالغ بصحة السائحين القادمين الى مقاصدنا المختلفة ، بالإضافة إلى ترويج المنتج السياحي .









تابعت الخبيرة السياحية أن النموذج المصري فى الالتزام بتطبيق ضوابط السلامة الصحية نال اعجاب العديد من الدول والمنظمات الدولية والدليل استمرار تدفق واستقبال السائحين ، فيما لا يتعدى نسب الاشغال المسموح بها و المقدرة بـ 50% .









أوضحت أن المقاصد السياحية المصرية ، نسبة الأمان بها مرتفعة ، لما تتخذه من إجراءات السلامة الصحية ، وكافة الوكلاء و السائحين يثقون بالمقصد المصري .









قال هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن زيارة زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، لمدينة الغردقة وتفقد العديد من المواقع السياحية والاثرية بالاضافة الى، الوقوف علي التدابير والإجراءات والإجراءات الاحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، رسالة مهمّة تؤكد على أمان المقصد السياحي المصري وشهادة ثقة فى إجراءاتنا.









وأكد إدريس لـ"صدى البلد" أن جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، للغردقة تؤكد أن مصر ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويعقبها توجه وثقة العديد من السائحين بالمقصد السياحي المصري.









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وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى استضافة الشخصيات الدولية، نوع من الترويج للمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الفترة الراهنة لا تتطلب دعاية مباشرة بلي حملة علاقات عامة على مستوى المسؤولين .









أوضح أن الصحيح العمل على تطوير البيت السياحي من الداخل في ظل الأزمات، بالاضافة الى تطوير الخدمات المقدمة للسائح، مشيرا الى أن عودة السياحة الثقافية، اضافة جديدة لإنعاش القطاع.









تابع أن استثمار التدريب للعاملين بالقطاع السياحي "الاونلاين"، باتت مطلب هام، بالإضافة إلى توعية الشعب المصري للتعامل مع السائح وأهميته.



