مدير التعاون الزراعي بالغربية: منح المزارعين قروضا بفائدة تتراوح من 7 إلى 10%

أكد المهندس مسعد المتولي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي أن الجمعية التعاونية المركزية بطنطا تعتبر الوحيدة كجمعية تعاونية تمويلية علي مستوي الجمهورية التي تقوم بمنح المزارعين قروض بفائدة تتراوح من 7 إلى 10% وبشروط تسهيلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية على عدة سنوات وذلك للمساهمة في رفع العبء عن المزارعين وتسهيل الخدمات الزراعية.

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جاء ذلك أثناء عقد اليوم بمقر مركز التدريب التعاوني بالجمعية المركزية بطنطا اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية التمويل التعاوني تحت اشراف المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية وذلك بغرض عرض تقرير نشاط الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحضور أحمد عبدالشفوق موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد الدومنكي مدير الجمعية والمهندس ناصر ابوطالب مدير إدارة التوجيه التعاوني وحضور الأعضاء المساهمين من المزارعين بالجمعية

وقال المحاسب أبو الليزيد خلف مدير إدارة المتابعة المالية التعاونية إنه تم مراجعة الأرصدة النقدية وثبت مطابقتها لما ورد بالجرد السنوي للخزينة بكشوف حسابات البنوك الواردة والأصول الثابتة مطابقة للدفاتر والسجلات بمحاضر الجرد التي تم إعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض

وأشار إلى أن الجمعية مشروع السلع المعمرة والذي يعرض اجهزة منزلية كامله وآلات ومعدات زراعية والذي يخدم المزارعين والعاملين بقطاع الزراعه وذلك عن طريق الدفع الفوري او التقسيط علي دفعات بفوائد قليلة.

وشدد على زيادة أرصدة القروض الممنوحة هذا العام بنسبة 10%عن العام الماضي،لافتا إلي زيادة اجمالي المبالغ المستثمرة والودائع من قبل الجمعيات في جمعية التمويل بنسبة 15%هذا العام مقارنة بالعام الماضي وارتفع رأس مال الجمعية المركزية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي

كما تم انشاء مشروع السلع المعمرة وقد ساهمت الجمعية في رأس مال المشروع .

وأكد وكيل الوزارة أنه من الضروري العمل على زيادة المخصصات والاحتياطات تحسبا لأي طارئ نظرا لزيادة الطلب علي القروض والودائع فضلا عن تكثيف مجهودات الجمعية لخدمة اعضائها وتحقيق اكبر عائد واقصي استفادة ممكنة للمزارعين.