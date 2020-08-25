برلمانية: مجلس النواب ساهم في إصدار عدد من التشريعات الضخمة خلال أدوار الانعقاد الخمسة

قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مجلس النواب ساهم فى إصدار عدد من التشريعات الضخمة في أدوار الانعقاد الخمسة.





وأشارت "الشربينى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أهم القوانين الصادرة كانت قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى يعد من القوانين المهمة لتحقيق الأمن للمواطن وزيادة حصيلة الدولة من أموال مخالفات البناء.





وتابعت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قانون الأشخاص ذوى الإعاقة من أبرز القوانين التى أصدرها البرلمان، والتى تخدم حوالى 15 مليونا من الأشخاص ذوي الإعاقة.



