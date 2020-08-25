أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل يمكن تتبعك من خلال GPS عند إغلاق هاتفك.. 3 ميزات في تطبيق Viber تجعله يتفوق على واتسآب

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تعرف على أكبر تطبيق منافس لفيسبوك في أمريكا

يعد تطبيق فيسبوك ، Facebook ، من أكبر مواقع التواصل الاجتماعى في العالم، من حيث عدد المستخدمين، والمشاركات التى تتم عليه، ورغم الانتشار الكبير الذى حققه فيسبوك في العالم منذ عام 2008 ، ثم بعد ذلك في الشرق الأوسط بعد عام 2011 ، إلا أنه بدأ يتراجع في عدد المستخدمين له.



