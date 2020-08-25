أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل يمكن تتبعك من خلال GPS عند إغلاق هاتفك.. 3 ميزات في تطبيق Viber تجعله يتفوق على واتسآب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يراود العديد من المستخدمين أسئلة كثيرة متعلقة بالحالات التى يمكن تتبعتهم فيها، ومتى يقوم GPS بمعرفة أماكنهم، وما هى أفضل الطرق الطرق لتفادى عمليات التتبع من خلال GPS سواء من خلال تطبيقات الخرائط الخاصة بشركات جوجل أو آبل أو التطبيقات الأخرى.
مع تزايد الاختراقات التى حدثت مؤخرا لتطبيق واتسآب، WhatsApp، حيث تم تسريب بيانات ملايين المستخدمين على جوجل لعدة مرت في بداية العام الحالى، حيث كانت مفتوحة للدخول عليها من قبل أى شخص على الإنترنت، ولذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لعدد من المستخدمين في البحث عن تطبيق يحمل العديد من ميزات واتسآب، ولكن يقوم بتشفير بيانات المستخدمين.
كشفت تسريبات جديدة أول صور لشكل وتصميم هاتف Realme X7 القادم، والذى ستطلقه شركة ريلمى رسميا بعد أيام قليلة، وتحديدًا في 1 سبتمبر المقبل، حيث ياتى الهاتف ضمن ضمن سلسلة تحمل وتضم هاتفين هما Realme X7، و Realme X7 Pro .
يعد تطبيق فيسبوك، Facebook ، من أكبر مواقع التواصل الاجتماعى في العالم، من حيث عدد المستخدمين، والمشاركات التى تتم عليه، ورغم الانتشار الكبير الذى حققه فيسبوك في العالم منذ عام 2008 ، ثم بعد ذلك في الشرق الأوسط بعد عام 2011 ، إلا أنه بدأ يتراجع في عدد المستخدمين له.