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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال استكمال المجزر نصف الآلي بـ شبشير|صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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أحمد على

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال استكمال المجزر النصف آلى بحصة شبشير مركز طنطا ، وإزالة المعوقات التي تعوق دخول المرافق.


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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجزر ومتابعة توصيل المرافق به ، وكذا أيضا اعتماد التعديلات والرسومات الجديدة .



يذكر أن المجزر مقام على مساحة فدان و6 قراريط بتكلفه إجمالية قدرها 39 مليونا  و979 ألفا و269 جنيها  ومصمم على أحدث طراز للمجازر.


حضر الاجتماع الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطري والأستاذ حسام  عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومسئولي شركة الكهرباء والمياه وعدد من المعنيين بالمشروع.

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