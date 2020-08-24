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سيارات

تعرف على الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك والحفاظ عليها من البارومة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:01 م
الطريقة الصحيحة لغسيل
الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك
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اشرف عطية
العديد من قائدي و محبي السيارات يهتمون بنظافة و غسيل سياراتهم بشكل مستمر مما يحسم من حالتهم النفسية و الزاجية اثناء القيادة و في هذا السياق نطرح عليكم عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل السيارة للحفاظ عليها من البارومة و تلف الطلاء . 

الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك و الحفاظ عليها : 

1- تجنب غسيل السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة او هي ساخنة لان الطلاء يتضرر . 

2-تجنب استخدام المنظفات المنزلية في غسيل السيارة لأنها تؤذي السيارة علي المدي البعيد . 

3- قم اولا برش بالماء لتزيل التراب الذي يخدش الطلاء ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها و ابداء في تصبين السيارة بلطف .

4- نظف السقف اولا ثم باقي الاجزاء بالترتيب حتي اسفل السيارة .

5- استخدم قطع قماش مخصصة لتنظيف السيارات مثل المايكروفايبر لتكون رقيقة علي الطلاء و استخدم واحدة لتجفيف السيارة، و اخري للتلميع.

6- قم بتجفيف السيارة جيدا بعد الغسيل و التحرك بها قليلا ليتخللها الهواء و يجف منها الماء كي لا يضر الصاح و يصيبة بالبارومة  .
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