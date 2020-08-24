تعرف على الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك والحفاظ عليها من البارومة

العديد من قائدي و محبي السيارات يهتمون بنظافة و غسيل سياراتهم بشكل مستمر مما يحسم من حالتهم النفسية و الزاجية اثناء القيادة و في هذا السياق نطرح عليكم عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل السيارة للحفاظ عليها من البارومة و تلف الطلاء .





الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك و الحفاظ عليها :





1- تجنب غسيل السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة او هي ساخنة لان الطلاء يتضرر .





2-تجنب استخدام المنظفات المنزلية في غسيل السيارة لأنها تؤذي السيارة علي المدي البعيد .





3- قم اولا برش بالماء لتزيل التراب الذي يخدش الطلاء ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها و ابداء في تصبين السيارة بلطف .





4- نظف السقف اولا ثم باقي الاجزاء بالترتيب حتي اسفل السيارة .





5- استخدم قطع قماش مخصصة لتنظيف السيارات مثل المايكروفايبر لتكون رقيقة علي الطلاء و استخدم واحدة لتجفيف السيارة، و اخري للتلميع.



