تعرف على الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك والحفاظ عليها من البارومة

العديد من قائدي و محبي السيارات يهتمون بنظافة و غسيل سياراتهم بشكل مستمر مما يحسم من حالتهم النفسية و الزاجية اثناء القيادة و في هذا السياق نطرح عليكم عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل السيارة للحفاظ عليها من البارومة و تلف الطلاء .
الطريقة الصحيحة لغسيل سيارتك و الحفاظ عليها :
1- تجنب غسيل السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة او هي ساخنة لان الطلاء يتضرر .
2-تجنب استخدام المنظفات المنزلية في غسيل السيارة لأنها تؤذي السيارة علي المدي البعيد .
3- قم اولا برش بالماء لتزيل التراب الذي يخدش الطلاء ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها و ابداء في تصبين السيارة بلطف .
4- نظف السقف اولا ثم باقي الاجزاء بالترتيب حتي اسفل السيارة .
5- استخدم قطع قماش مخصصة لتنظيف السيارات مثل المايكروفايبر لتكون رقيقة علي الطلاء و استخدم واحدة لتجفيف السيارة، و اخري للتلميع.
6- قم بتجفيف السيارة جيدا بعد الغسيل و التحرك بها قليلا ليتخللها الهواء و يجف منها الماء كي لا يضر الصاح و يصيبة بالبارومة .